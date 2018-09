Lavoratori irregolari nei campi, sanzioni per 9mila euro a un imprenditore molisano

Impiega lavoratori irregolari in una impresa agricola. Contestata violazione amministrativa.

Nella giornata di ieri, militari del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Isernia, personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Campobasso e della Stazione Carabinieri di Sesto Campano, hanno eseguito controlli presso attività imprenditoriali operanti nel settore agricolo, in Isernia ed in altri comuni della provincia. Varie sono state le aziende controllate e il responsabile di una di queste è stato sanzionato in via amministrativa perché sono state riscontrate irregolarità per le posizioni di tre lavoratori. Le sanzioni complessivamente ammontano a circa novemila euro.