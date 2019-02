Lavoratori in nero e irregolari, in Alto Molise multate due case di riposo per 35mila euro

AGNONE. Mancanza di idoneità alle mansioni svolte, omessa compilazione ed esibizione del documento per la valutazione dei rischi e mancata formazione dei lavoratori. Queste le violazioni contestate a due responsabili di altrettante cooperative dai Carabinieri di Agnone e dal Nucleo ispettorato del Lavoro di Isernia in una operazione che ha passato al setaccio due case riposo per anziani. I due responsabili sono stati denunciati alle autorità giudiziarie. Inoltre, dagli accertamenti eseguiti dagli uomini delle forze dell’ordine, è stato accertato l’impiego di tre lavoratori in nero e cinque irregolari. Alle società gestori delle strutture è stata comminata una multa per un importo pari a circa 35mila euro.