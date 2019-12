Lavoratori in nero nei locali della movida, sospensioni e sanzioni in Abruzzo

(ANSA) – PENNE (PESCARA) – Lavoratori non in regola in alcuni locali della movida vestina, con provvedimento di sospensione e sanzioni per 4mila euro, oltre al rinvenimento di modiche quantità di hashish e cocaina. Sono alcuni dei risultati ottenuti dai carabinieri della Compagnia di Penne e di tutto il Comando Provinciale di Pescara nel corso di una attività portata a termine nel week-end e finalizzata al contrasto di tutte le forme di illegalità presenti sul territorio in generale ed in particolare contro i reati predatori per l’incolumità delle persone, la tutela dei minori e il rispetto della quiete pubblica oltre che del consumo di droga, specie da parte dei più giovani, soprattutto in questo periodo particolare dell’anno a ridosso delle festività che vede una maggiore presenza di persone sul territorio e nei locali pubblici. Nel corso del fine settimana i servizi di controllo hanno visto impiegato un gran numero di militari unitamente al Nucleo Ispettorato del Lavoro ed a quelli del Nucleo Cinofili.

