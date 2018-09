Lavori al serbatoio Castelnuovo, senz’acqua diversi quartieri di Agnone

AGNONE – Disservizi nell’erogazione idrica nel rione Civitelle e in diverse contrade. E’ quanto comunica il primo cittadino di Agnone, Lorenzo Marcovecchio. “Nel periodo che va dal 10 al 24 settembre – scrive il sindaco – verranno eseguiti dei lavori di risanamento al serbatoio Castelnuovo. Possibile dunque la mancata erogazione di acqua in alcune ore della giornata. In particolare le abitazioni interessate saranno quelle di viale Castelnuovo dal civico 81 in poi, I e II traversa di viale Castelnuovo, località Castelnuovo, la Scossa, Torrette, Stanchillo, Santo Stefano. Al tempo stesso – conclude Marcovecchio – tecnici e operatori si attiveranno per eseguire le opere nel più breve tempo possibile. Per qualsiasi informazione si possono contattare i seguenti numeri telefonici: 0865.723226 – 335.6680394 – 335.6905092”.