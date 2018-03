Lavori in autostrada, chiuso il tratto Val di Sangro e Vasto nord

ANSA) – PESCARA, 9 MAR – Per lavori di pavimentazione nella notte tra sabato 10 e domenica 11 marzo – dalle 22 alle 6 – sarà chiuso il tratto dell’autostrada A14 compreso fra Val di Sangro e Vasto nord, in entrambe le direzioni. Lo rende noto Autostrade per l’Italia. Sarà inibito l’accesso alle aree di servizio ‘Sangro est’ e ‘Sangro ovest’, situate all’interno del tratto chiuso. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Val di Sangro si dovrà percorrere la Ss16 adriatica in direzione Vasto-Foggia e quindi seguire le indicazioni per A14, con rientro in autostrada alla stazione di Vasto nord, per proseguire verso Bari.

Per chi è diretto verso Pescara/Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vasto nord si dovrà percorrere la Ss16 adriatica in direzione Pescara e quindi seguire le indicazioni per A14, con rientro in autostrada alla stazione di Val di Sangro, per proseguire in direzione di Pescara/Ancona