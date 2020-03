Lavori in campagna, il sindaco: «State e casa, se vi fate male gli ospedali sono congestionati»

ROCCASCALEGNA – «Questa mattina ho provveduto a emanare una Ordinanza Sindacale nella quale ho rafforzato la limitazione, per dell’utilizzo di alcuni luoghi e strutture del nostro paese, alla possibilità della loro fruizione. Tra questi il cimitero, l’uso di panchine pubbliche e spazi pubblici di qualsiasi tipo, la fontana dell’acqua, il campo sportivo e da tennis e il parco giochi. Anche per i vari lavori in campagna, vi prego di prestare la massima attenzione in quanto il decreto parla chiaro, c’è l’obbligo di rimanere a casa, anche perché se vi fate male i pronto soccorsi sono congestionati a risolvere altre problematiche e si rischia di essere di intralcio per i casi più urgenti. Anche per le varie passeggiate a piedi, è molto importante limitarle, cercate di camminare davanti casa, quest’incubo si nasconde da tutte le parti. Il cuore mi è pesante a dirvi queste cose, ma è l’unico antidoto per ora conosciuto per uscire dall’incubo».

Così Domenico Giangiordano, sindaco di Roccascalegna.