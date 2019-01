Lavori terminati due mesi fa, la carreggiata frana di nuovo: chiusa un’altra strada

BELMONTE DEL SANNIO – Il Comune di Belmonte del Sannio informa che «per una frana in corso è chiusa al traffico la strada in Contrada Difesa in direzione Carcamo».

La frana in oggetto si trova in mezzo al bosco “Difesa”, su una strada che collega alcune contrade. Viene utilizzata poco dal traffico veicolare, perché esiste una strada alternativa e migliore per raggiungere il paese. La strada era già stata interessata da una grossa frana in passato e infatti gli ultimi interventi di ripristino della sede viaria erano stati ultimati in autunno, poco più di due mesi fa.