Lavoro irregolare, denunciato un imprenditore molisano

SANT’AGAPITO – Impiega lavoratori dipendenti in assenza del previsto certificato di aggiornamento e formazione professionale in materia di salute e sicurezza.

Continuano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, in merito alla campagna di controllo degli impianti di gestione dei rifiuti. Militari della Stazione Carabinieri di Monteroduni, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Isernia e personale della Stazione Carabinieri Forestale di Monteroduni, hanno eseguito controlli presso impianti di recupero, stoccaggio, cernita e selezione rifiuti speciali non pericolosi, in varie zone del basso Molise. Durante il controllo dei citati impianti, l’amministratore di uno di questi è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente, perché veniva accertato che due lavoratori dipendenti venivano impiegati in assenza del certificato di aggiornamento e formazione professionale, previsto in materia di salute e sicurezza, che è un obbligo del datore di lavoro.