Lavoro nero in azienda, sanzionato un imprenditore molisano

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia, in collaborazione con i militari dell’Arma territoriale, nei cantieri edili della provincia per verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. A finire sotto la lente d’ingrandimento, questa volta, è stata una ditta impegnata nell’hinterland isernino. A seguito della verifica, i militari hanno sanzionato amministrativamente il titolare per l’impiego di un lavoratore in nero, regolarizzato nel corso dell’ispezione.