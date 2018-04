Lavoro: in Olanda cercano muratori, carpentieri, elettricisti e idraulici

Dall’Olanda cercano muratori, carpentieri, elettricisti e idraulici. La rete Eures delle Regioni di Liguria e Abruzzo organizza per i giorni 17 e 19 aprile due incontri nelle città di Genova e Pescara. Sarà dunque Pescara, per le aree Centro e Sud Italia, la sede di reclutamento scelta da Eures per le figure professionali richieste da imprenditori e datori di lavoro olandesi.

Il 19 aprile dalle ore 9.30 nella sede della Regione Abruzzo in viale Bovio, consulenti Eures e datori di lavoro olandesi incontreranno i candidati che hanno intenzione di fare un’esperienza lavorativa all’estero. I requisiti richiesti sono: specializzazione, due anni di esperienza, disponibilità minima di almeno 6 mesi, conoscenza lingua inglese A2/B1, preferibili candidature di gruppi di 2-3 lavoratori. Le condizioni offerte sono: contratto determinato di 40 ore settimanali, attrezzatura completa fornita dall’azienda, alloggio a carico dell’azienda e automobile aziendale.

I lavoratori interessati a sostenere il colloquio di lavoro, che si terrà il 19 aprile nella sede della Regione Abruzzo a Pescara, devono presentare la propria candidatura all’indirizzo selezione.eures@regione.abruzzo.it entro il 13 aprile 2018. È il secondo reclutamento che la rete Eures nazionale organizza in Abruzzo. In precedenza, era il 10 novembre 2017, Eures organizzò a Pescara “Swedish week” per il reclutamento di insegnanti, medici, infermieri, biotecnologi, farmacisti, ingegneri e cuochi. La risposta di molti lavoratori intenzionati a fare un’esperienza di lavoro all’estero fu molto positiva. I consulenti Eures e gli operatori svedesi rimasero favorevolmente colpiti dalla disponibilità e preparazione dei candidati.