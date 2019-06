Le allieve della insegnante Deborah Puzo presentano il saggio di danza classica e moderna

AGNONE – La palestra “Fitness Planet” di Antonio Fagnani presenta il saggio di danza classica e moderna. L’appuntamento con le piccole allieve della insegnante di danza Deborah Puzo è per il 21 giugno, presso il teatro italo argentino di Agnone, a partire dalle ore 20,30. Il biglietto di ingresso ha un costo di appena sei euro e i posti sono tutti numerati, con alcune file riservate ai genitori delle allieve. Si tratta del saggio di danza di fine corso per le giovani ballerine provenienti dai vari centri dell’Alto Vastese e Alto Molise che hanno seguito, per l’intero anno, le lezioni della insegnante Deborah Puzo.