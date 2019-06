Dopo le buche i “rattoppi”, nuovo collage del fotografo Claudio Vitale

AGNONE. Dopo le buche i “rattoppi”. Viabilità provinciale ancora sotto l’obiettivo del fotografo napoletano, ma agnonese d’adozione, Claudio Vitale. Si tratta di nuova composizione che sicuramente farà parlare di sé. Il collage fotografico, per certi versi artistico, riguarda le foto dei “rattoppi” scattati lungo le provinciali 86 e 87 che conducono da Agnone a Pescopennataro e Capracotta. Vitale, con una lunga e collaudata esperienza in reportage fatti in tutto il mondo, considerata la fase di stallo vissuta dalla Provincia di Isernia in merito la decadenza del presidente Lorenzo Coia, fa appello all’assessore regionale ai Lavori pubblici e alla Viabilità, Vincenzo Niro. Nel suo post su facebook, il fotografo chiede, ancora una volta, interventi mirati e definitivi per la sistemazione delle arterie che di fatto superino la temporanea fase dei “rattoppi”. Dopo tutto anche i cittadini dell’alto Molise pagano regolarmente tasse e bollo auto e quindi meritano considerazione e rispetto da parte di chi amministra i soldi pubblici. Più chiaro di così…