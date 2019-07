Niente ospedale nell’odg del consiglio comunale, Marcovecchio preferisce parlare di Bilancio

Nell’assise convocata per fine luglio, il grande escluso è il San Francesco Caracciolo. Saia tenta di fare inserire il tema in agenda, ma incassa un secco no. Intanto in città il clima di rassegnazione sembra aver preso la meglio. Sul banco degli imputati, comitati civici, classe imprenditoriale, Chiesa e cittadini