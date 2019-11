Le mani si usano «solo per fare cose belle»: gli alunni di Carunchio contro la violenza sulle donne

CARUNCHIO – Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche la scuola primaria di Carunchio ha voluto ricordare questa data, scelta come giorno in cui celebrare attività a sostegno delle donne, sempre più vittime di violenze, molestie, stalking e aggressioni.

“Tu ne hai poche perché sei femmina” è il divertente filmato dal quale si è partiti per affrontare il tema della diseguaglianza di genere e, più in generale, della violenza sulle donne. Il rispetto si impara fin da piccoli con gesti semplici, con mani che invece di picchiare vengono usate solo per fare cose belle, come recita la frase coniata dai bambini e impressa sul cartellone nell’atrio della scuola.

Gli alunni della scuola Primaria di Carunchio