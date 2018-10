Le mele di Castel del Giudice nella dieta degli orsi del Pnalm

CASTEL DEL GIUDICE – E’ stato sottoscritto questa mattina a Pescara presso la sede di Legambiente Abruzzo il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Castel di Giudice, l’Azienda Agricola Melise, Legambiente ed i Parchi nazionali d’Abruzzo, Lazio e Molise e della Majella per l’utilizzo di mele biologiche a supporto delle iniziative di tutela dell’Orso bruno marsicano e di educazione ambientale.

L’iniziativa “Le Mele degli Orsi” prevede che l’Azienda Agricola Melise di Castel del Giudice (IS) fornisca agli enti Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e Parco Nazionale della Majella, mele biologiche di loro produzione che saranno utilizzate per alimentare gli Orsi presenti nelle aree e centri faunistici dei due Parchi (Villavallelonga, Pescasseroli, Campoli Appennino e Palena) ed occasionalmente anche per attività di gestione faunistica, quali catture di orsi per ragioni scientifiche e gestionali. Saranno gli stessi Enti parco sulla base delle disponibilità nel periodo di raccolta ad effettuare il ritiro delle mele, mentre Legambiente e il Comune di Castel del Giudice si faranno promotori della comunicazione e promozione dell’iniziativa “Le Mele degli Orsi”.

Iniziative di comunicazione, educazione ambientale e promozione turistica per valorizzare il ruolo delle comunità locali e dei piccoli comuni dell’appennino e la loro lunga esperienza di coesistenza tra Orso e attività antropiche. Ma anche per promuovere connessioni funzionali, all’interno dell’areale dell’Orso bruno marsicano, e consolidare il beneficio reso alla tutela della specie dalla presenza di attività agricole sostenibili oltre a promuovere la scelta dell’agricoltura biologica quale occasione di legame delle comunità al territorio e di promozione del recupero di terreni in stato di abbandono.

Il progetto “Le Mele degli Orsi” è importante sia per la tutela dell’Orso bruno marsicano, poiché evidenzia la compatibilità tra la tutela della specie e le attività agricole sostenibili e rispettose del contesto naturale, ma anche per l’immagine della produzione melicola dell’Alto Molise, poiché viene legata all’Orso bruno marsicano quale simbolo della conservazione della natura appenninica. Una scelta in piena coerenza con la mission sviluppata congiuntamente dall’azienda Melise e dal Comune di Castel del Giudice, indirizzata nell’operare nel rispetto dell’integrità del territorio, delle sue valenze paesaggistiche e naturali, secondo i criteri dettati dall’agricoltura biologica, realizzando una produzione sostenibile, non inquinante, redditizia e culturalmente impegnativa poiché non si basa solo sulle norme ma sulla conoscenza del territorio e delle sue componenti.