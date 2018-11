Le Province buttano soldi pubblici: 25mila euro per un incarico professionale di soli due giorni

«Quasi come Gigi Buffon al Paris Saint Germain, anche se solamente per due giorni. L’ex capitano della Juventus, ora in forza al club calcistico più blasonato di Francia, si mette in tasca ogni mese 410mila euro ossia poco meno di 13700 euro al giorno. In Provincia di Teramo accade la stessa cosa per il professionista che la Provincia medesima, tramite determinazione dirigenziale n. 1529 del 3 settembre 2018, ha individuato per il ricontrollo dell’iter procedurale e verifica della progettazione in essere riguardante l’oramai celeberrimo ponte sul Vomano. Protocollo 30525 del 5 settembre scorso. Otto euro e 81 centesimi al minuto, poco meno di 529 euro ogni ora, 12688 euro in un giorno, 25376 euro per 48 ore di lavoro. Caro Buffon, anche nel Teramano abbiamo un numero uno come te».

Ironia tagliente quella contenuta nel comunicato stampa diramato dal consigliere Leandro Bracco che torna nuovamente a occuparsi di un’opera basilare per le zone interne del Teramano ossia del nuovo ponte sul fiume Vomano, infrastruttura che dovrebbe collegare il Comune di Castellalto con quello di Cellino Attanasio.

«Chiedo pertanto al nuovo Presidente della Provincia Diego Di Bonaventura di voler immediatamente procedere a verificare la correttezza formale e sostanziale dell’intera procedura. Attendo risposte certe nell’interesse dell’intera comunità teramana la quale – conclude Leandro Bracco – non può che reagire con sdegno di fronte all’assurdità rappresentata da 50 milioni di vecchie lire di denaro pubblico spesi per un incarico durato 48 ore».