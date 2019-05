Le ragioni biologiche dell’emergenza cinghiale, esperti a confronto nel Vastese

VASTO – “Le ragioni biologiche della diffusione del cinghiale e i problemi giuridici annessi”. E’ il titolo del convegno che avrà luogo il prossimo 15 giugno, alle ore 18, a Vasto, presso il teatro delle figlie della Croce in via Madonna dell’Asilo. Interverranno come relatori in sindaco di Vasto, Francesco Menna, il presidente del Tribunale di Vasto, Bruno Giangiacomo, il professor Corrado Cipolla, già docente di medicina legale dell’Università di Chieti ed esperto balistico, il professor Andrea Mazzatenda, docente presso la facoltà di medicina veterinaria dell’Università di Teramo e Sandra Notaro, giudice di pace a Vasto. Modera l’incontro l’avvocato Angela Pennetta che in queste settimane sta raccogliendo migliaia di firme per chiedere alla Regione Abruzzo un intervento concreto e deciso contro il proliferare dei cinghiali.