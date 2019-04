Le verità nascoste del caso Moro, il libro inchiesta di Fioroni presentato dalla Caritas

TRIVENTO – «Quella che abbiamo saputo sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro è stata finora una “verità ritagliata“, un abito costruito su misura, che ha tenuto fuori dal perimetro politico-giudiziario “verità” troppo grandi». E’ l’inquietante dichiarazione di Giuseppe Fioroni, già presidente della commissione bicamerale sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, che accompagna il lancio di una iniziativa culturale a cura della diocesi di Trivento, della Caritas diocesana guidata da don Alberto Conti e della scuola di formazione all’impegno sociale e politico “Paolo Borsellino”. La presentazione del libro inchiesta di Fioroni, alla quale sarà presente lo stesso autore, è in programma per il prossimo 10 maggio alle ore 17,30 presso la sala del seminario vescovile di Trivento. Un appuntamento culturale di alto livello che cade proprio alcuni giorni dopo le dichiarazioni del super boss della camorra, fondatore e boss della Nuova Camorra Organizzata, Raffaele Cutolo, in carcere da anni, che in un verbale inedito di un interrogatorio del 2016 di cui riferisce in esclusiva Il Mattino afferma: «Potevo salvare Moro, fui fermato».