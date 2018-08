L’Eco cartaceo torna in edicola, corri a prenotare una copia

Gli occupati, il numero degli studenti, gli indirizzi, le problematiche e quale futuro attende la scuola agnonese. L’Eco de l’Alto Molise torna in edicola e in questo numero decide di dedicare uno speciale al mondo dell’istruzione. Intervista alla dirigente scolastica Tonina Camperchioli che pone l’accento sull’edilizia e in particolare sul plesso di Majella. Ed ancora viadotto Verrino con limiti di velocità a passo di lumaca, il punto politico a cura di Italo Marinelli. Cronaca, curiosità e tanto sport con la cessione del titolo di volley di serie B della Pallavolo Agnone e poi il calcio con tutte le novità in casa Olympia che si prepara alla dodicesima stagione consecutiva di serie D. Tutto questo ed altro ancora sul numero de l’Eco in uscita nelle edicole. Corri a prenotare una copia!