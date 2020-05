L’Eco de l’Alto Molise – Vastese, il mensile cartaceo sfogliabile anche online

Un nuovo servizio rapido, agevole che arriva direttamente su pc e cellulari. E’ la versione cartacea de l’Eco Alto Molise – Vastese pronta ad uscire online grazie al lavoro messo in campo in tempi di coronavisurs dall’ingegnere agnonese Vittorio Paoletti e alla sua squadra di informatici, a cui va il personale ringraziamento della redazione.

Insomma, l’Eco de l’Alto Molise – Vastese, mensile fondato dal Cenacolo Culturale ‘Camillo Carlomagno’ nel 1981, come le più grandi testate nazionali capaci di garantire le pagine del giornale cartaceo in versione online.



Si tratta dell’ennesimo sforzo compiuto da chi continua a credere nel diritto all’informazione nelle aree particolarmente svantaggiate, come appunto quelle di cui parliamo quotidianamente.

Il nuovo servizio sarà disponibile per tutti gli utenti abbonati al servizio L’Eco Plus, già disponibile da diversi anni sulla nostra testata online. Si può aderire all’offerta direttamente dall’app o dal sito internet, creando il proprio profilo e successivamente scegliendo tra diversi piani di abbonamento: 2 euro per un mese.

Per consultare la versione cartacea di marzo-aprile de l’Eco dell’Alto Molise clicca qui.