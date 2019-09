L’Eco de l’Alto Molise – Vastese torna in edicola, corri a prenotare una copia

L’Eco dell’Alto Molise – Vastese torna in edicola e lo fa con nuovi e interessanti contenuti che parlano del territorio. In questo numero, sotto la lente d’ingrandimento gli ultimi fatti che riguardano l’ospedale San Francesco Caracciolo sempre più al centro di roventi polemiche visto il futuro incerto. Intervista ai fratelli Felice Andrea e Ettore Iavicoli, figli dell’ex primario di Chirurgia, Nicola, che hanno preso servizio presso il Pronto soccorso. Ed ancora, chiacchierata a 360 gradi con lo storico presidente della Pro loco, l’avvocato Giuseppe Marinelli il quale parla di turismo, marketing territoriale, Ndocciata e politica. Intanto il mensile dà il benvenuto a Il Sergente che curerà la rubrica di satira e attualità “Passa la Ronda”. Per lo sport, calcio in copertina con il ripescaggio dell’Olympia nel campionato di serie D e la prima storica convocazione dell’attaccante Gloria Marinelli nella nazionale maggiore femminile. Nelle due pagine a colori “speciale estate” con gli scatti degli eventi a cura del direttore Vittorio Labanca. Tutto questo e tanto altro nella nuova edizione disponibile da questa sera nelle edicole cittadine.