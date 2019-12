Come l’economia mondiale modifica il clima: «Il Pil può crescere anche inquinando meno»

CHIETI – È stato un successo pieno l’incontro nell’auditorium del museo universitario di Chieti su “Clima e montagne”, organizzato da WWF Chieti-Pescara e Museo, in collaborazione con il Centro d’informazione Europe Direct Chieti. Erano presenti anche gli studenti del Liceo classico “G.B. Vico” e del Liceo scientifico “F. Masci” di Chieti e una rappresentanza del Liceo scientifico “C. D’Ascanio” di Montesilvano. Piero Di Carlo, professore associato di Fisica dell’Atmosfera e Climatologia dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara, da poco rientrato da Madrid dove ha esposto un suo studio durante la Cop25, ha affascinato la platea raccontando dei cambiamenti climatici, del loro effetto sugli ambienti montani, tra i primi a essere colpiti, e di quello che possiamo fare, a livello globale locale e personale, per contrastarli. Ha completato il discorso l’alpinista e scrittore Giampiero Di Federico che ha raccontato alcune delle sue avventure sulle più alte vette del mondo.

Si è parlato tra l’altro anche del premio Nobel per l’economia attribuito nel 2018 agli statunitensi William D. Nordhaus e Paul M. Romer per aver integrato i cambiamenti climatici e le innovazioni tecnologiche nelle analisi macroeconomiche a lungo termine. Nordhaus in particolare è stato il primo, già negli anni ’90 del secolo scorso, a mettere a punto modelli quantitativi che descrivono l’interazione globale tra economia e clima: in base a questi studi – ha ricordato Di Carlo – «non è affatto vero che l’attenzione verso il clima e la natura penalizza necessariamente il PIL (prodotto interno lordo), ma anzi può essere l’esatto contrario».

Il pubblico ha apprezzato, dimostrandolo chiaramente con le tante domande rivolte ai relatori. La giornata, condotta dal presidente del WWF Chieti-Pescara Nicoletta Di Francesco, è stata completata da Annalisa Michetti, del Centro d’informazione Europe Direct dell’Università di Chieti, che ha illustrato, in particolare ai ragazzi, le possibilità offerte dal nostro essere in Europa.

“Un appuntamento importante e ben riuscito – ha commentato Nicoletta Di Francesco – che chiude nel migliore dei modi la ricchissima attività 2019 del WWF Chieti-Pescara”.