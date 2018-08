Lega e movimenti civici, il sindaco Di Primio: «Il centrodestra vince alle regionali solo se unito» (IL VIDEO)

SCHIAVI DI ABRUZZO – Lega e movimenti civici, il sindaco Di Primio: «Il centrodestra vince se unito».

Il primo cittadino di Chieti, papabile candidato governatore del centrodestra, si sbottona sulle imminenti elezioni regionali in Abruzzo.

Il sindaco della città capoluogo Umberto Di Primio a tavola con noti imprenditori e professionisti dell’Alto Vastese non solo per una piacevole esperienza enogastronomica, ma anche per organizzare la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali d’autunno o d’inverno. Un piatto troppo goloso per l’Eco, che non ha saputo resistere alla tentazione di intervistare uno degli attori più in vista del centrodestra abruzzese su tematiche che spaziano dalle frizioni interne in casa Forza Italia, ai rapporti con la Lega in ascesa esponenziale, alla iniziativa dalla base dell’ex parlamentare Fabrizio Di Stefano e a molto altro ancora. E così una piccola ma celebre trattoria di Schiavi di Abruzzo si trasforma in un palcoscenico di primo piano della politica regionale.

Francesco Bottone

