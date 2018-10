Legittima difesa: “Libero” lancia la pistola al peperoncino disponibile in edicola.

Difendersi è facile. In allegato con il quotidiano nazionale Libero, da sabato 20 ottobre, potrete acquistare una pistola al peperoncino.

«Uno strumento di autodifesa facile da utilizzare, leggero, tremendamente efficace e perfettamente legale, non serve alcun porto d’armi. – spiegano dal quotidiano diretto da Vittorio Feltri – Intanto noi lo abbiamo provato, così come potete vedere nel video. La Midifendo GA3 si estrae e si usa in un secondo e mezzo. Gli effetti dello sparo urticante metto ko l’aggressore dai 45 ai 60 minuti. La pistola, pesa appena 100 grammi ed è di 12x 8 centimetri. Per averla, prenotatela con anticipo dal vostro edicolante. Il prezzo è di 43,50 euro più il costo del quotidiano».

La pistola al peperoncino si chiama “GA3”, è vietata ai minori di sedici anni, ma è di libera vendita, cioè non necessita di porto d’armi. Ha un innesco pirotecnico a propulsione ed è in grado di colpire il bersaglio, un potenziale aggressore, fino a tre metri di distanza. Il caricatore contiene due colpi, quindi l’arma può essere utilizzata due volte. La sostanza che viene sparata è il piexol, una miscela urticante a base di peperoncino di cayenna e provoca spasmi, lacrimazione, nausea, tosse, disorientamento.

