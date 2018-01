Legittima difesa, Di Maio: «M5S farà in modo che una persona non si debba difendere con un’arma da uno che gli entra in casa»

Legittima difesa, Di Maio: «Il M5S farà in modo che una persona non si debba difendere con un’arma da uno che gli entra in casa».

Il candidato premier, con un post su Facebook, sembra replicare all’articolo virale dell’Eco che ha innescato le polemiche.

Un articolo diventato virale, decine di migliaia di letture e oltre settemila condivisioni, che ha innescato infuocate polemiche tra i sostenitori e i detrattori del Movimento 5 Stelle. Nell’articolo in questione l’Eco riportava le dichiarazioni rese da Luigi Di Maio nel corso della trasmissione “Dalla vostra parte” mettendole in parallelo con alcune frasi scritte nel settembre del 2015 dallo stesso Di Maio. Testualmente il premier in pectore scrisse: «La detenzione di armi va ridotta drasticamente. Togliamo le armi dalle case degli italiani». Quel togliamo le armi dalle case degli italiani preoccupa moltissimi cacciatori, appassionati di sport che impiegano armi da fuoco, i tiratori sportivi e i frequentatori dei campi di tiro e poligoni. A conti fatti si tratta di milioni di voti.

E guarda caso, qualche ora fa, l’uomo di punta del Movimento 5 Stelle, posta questo scritto sulla sua pagina Facebook: «Il MoVimento 5 Stelle al governo farà in modo che una persona non si debba difendere con un’arma da uno che gli entra in casa. Per questo vorrei fare 10.000 assunzioni nelle Forze dell’Ordine per permettere loro di avere un organico tale che possa difendere i cittadini italiani, poter pattugliare i quartieri e fare quello per cui noi paghiamo le tasse».

Militarizzare l’Italia o comunque potenziare le Forze dell’ordine. Benissimo, ma resta il fatto che colui che aspira a fare il premier del Paese non ha ancora espresso una posizione chiara e ufficiale sulla caccia, sul tiro sportivo e sulla legittima difesa abitativa.

