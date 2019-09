Lesioni stradali, fuga ed omissione di soccorso: molisano denunciato.

I Carabinieri della Stazione di Frosolone hanno denunciato all’A.G. un uomo perché responsabile di lesioni personali stradali, fuga ed omissione di soccorso. In particolare, il soggetto, alla guida della propria autovettura, urtava una donna che cadeva rovinosamente al suolo, riportando lesioni guaribili in giorni trenta; l’uomo, nonostante l’accaduto, non si fermava e non prestava soccorso alla malcapitata, allontanandosi repentinamente dal luogo del sinistro. Le immediate indagini dei Carabinieri consentivano il rintraccio e l’identificazione del prevenuto che veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria locale per i reati contestati.