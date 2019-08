Lettura, a Sant’Angelo del Pesco inaugurata la prima bibliocabina del Molise

SANT’ANGELO DEL PESCO – Un bambino che legge è un adulto che pensa. Ma come fare ad insegnare ai nostri figli l’importanza della lettura che non sia esclusivamente quella dei tablet o dei cellulari? “A Sant’Angelo del Pesco – sottolinea il primo cittadino, Nunzia Nucci – abbiamo riflettuto a lungo e abbiamo deciso di praticare il book crossing inaugurando, lo scorso 17 agosto, la prima bibliocabina in Molise. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di biblioteche improvvisate e soprattutto libere, in cui praticare il book-crossing: scambio di libri in giro per la città con persone sconosciute. Una forma di diffusione concreta della cultura: entri nella cabina, prendi il libro che ti piace, lo leggi e poi lo riporti, e se hai libri che vuoi donare, puoi farlo liberamente. L’idea è nata negli Stati Uniti e sta prendendo piede anche in Italia – prosegue il sindaco del piccolo centro altomolisano -. Come amministrazione, la nostra linea guida si può sintetizzare nella frase di Eduardo Galeano: molta gente piccola, in luoghi piccoli, facendo cose piccole, può cambiare il mondo. A Sant’Angelo – conclude Nucci – non abbiamo la presunzione di cambiarlo ma certamente ci adoperiamo per contribuire a renderlo migliore”.