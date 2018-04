L’ex assessore Di Matteo: «Sfrattato da D’Alfonso»

(ANSA) – PESCARA, 27 APR – Ex assessore arriva nella sede del Consiglio regionale d’Abruzzo e trova il suo ufficio chiuso a chiave. E’ accaduto questa mattina a Pescara dove Donato Di Matteo, dimissionario componente della Giunta di centrosinistra guidata da Luciano D’Alfonso, ha minacciato di chiamare i carabinieri. A quel punto un collaboratore della segreteria del governatore ha riaperto gli uffici, consentendo a Di Matteo, ora consigliere regionale, di liberare i locali e traslocare.

“Questa brutta sorpresa rasenta il reato di sequestro di atti personali. Mi hanno riferito – racconta – che il presidente è venuto personalmente a prendere le chiavi, chiudendo le stanze del mio ufficio. Va detto che avevo concordato che questa sera avrei liberato gli uffici, lasciando i locali del quarto piano per spostarmi al quinto”. “Quanto accaduto è grave – conclude – Sono stato sfrattato dal proprietario della Regione Abruzzo. Il mio prossimo atto sarà votare la decadenza di D’Alfonso che non può giocare con le istituzioni”.