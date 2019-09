L’ex presidente Jimmy Carter invita il sindaco Piluso negli Usa

SCHIAVI DI ABRUZZO – L’ex presidente degli Stati Uniti d’America e premio Nobel per la pace Jimmy Carter ha inviato una lettera al sindaco di Schiavi di Abruzzo, Luciano Piluso, per ringraziarlo dell’ospitalità data a suo nipote nelle scorse settimane. Il motivo dell’insolita visita è che un antenato del giovane statunitense, tale Emidio Masciotta, era originario di Schiavi di Abruzzo, precisamente di frazione Cupello, emigrato poi negli Stati uniti alla ricerca di nuove opportunità. Contestualmente il presidente ha invitato il sindaco a raggiungerlo negli Usa per ricambiare l’ospitalità.

Quello che segue il testo della missiva firmata dal trentanovesimo presidente Usa, Carter:

«Al sindaco Luciano Piluso:

Volevo ringraziarla personalmente per aver offerto una tale ospitalità a mio nipote, Hugo Wentzel, durante la sua recente visita in Italia. È stata una meravigliosa dimostrazione dell’amicizia che c’è tra la sua nazione e il popolo degli Stati Uniti d’America, compresi quegli anni in cui sono stato onorato di essere Presidente del mio paese. Il grande albero genealogico che lei gli ha dato, e la bandiera del suo bellissimo ed amichevole paese saranno tesori per la nostra intera famiglia. Hugo è stato travolto dalla sua accoglienza e speriamo tutti un giorno di poter ospitare qualcuno della vostra famiglia che sarà in grado di venirci a trovare. Cordialmente, Jimmy Carter».