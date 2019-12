Libri, una biblioteca per bimbi nel reparto Pediatria del Cardarelli

CAMPOBASSO. Consegnata questa mattina al reparto pediatria dell’ospedale Cardarelli di Campobasso la bibliotechina, libreria con una selezione di titoli per i più piccoli. L’iniziativa si inserisce in continuità di un progetto volto alla donazione da parte di Metamer di sei biblioteche in ospedali pediatrici e scuole in Abruzzo e Molise. La “bibliotechina” di Campobasso segue le altre consegne precedentemente effettuate negli ospedali abruzzesi. Il fornitore di luce e gas aderisce all’iniziativa Aiutaci a crescere promossa dalle librerie Giunti.

Presenti alla cerimonia di consegna nel reparto pediatria dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, il primario Vincenzo Santillo con il suo staff, Alessandra Troilo, responsabile customer care e Michael Rossi, responsabile comunicazione, sempre di Metamer.

“Siamo convinti che una società che sviluppa la propria attività economica su un territorio, abbia la responsabilità di contribuire alla sua crescita – commenta Nicola Fabrizio, amministratore delegato di

Metamer -. Del resto viviamo in tempi in cui le persone vogliono sapere sempre più, non solo di cosa si occupa un’azienda, ma anche come opera. Qual è il suo atteggiamento etico e di impatto sulla

società, il suo contributo alla creazione di valore per tutti. Quali sono le scelte, i principi che ne caratterizzano l’andamento, al di là dell’aspetto economico, degli investimenti, del business”.