Libri: “I giuristi Valerio di Civitanova del Sannio”, annullo filatetico di Poste Italiane

CIVITANOVA DEL SANNIO – In occasione della presentazione del libro “I giuristi Valerio di Civitanova del Sannio”, in programma domani (29 agosto), Poste Italiane ha predisposto, su richiesta della parrocchia San Silvestro Papa, uno speciale annullo filatelico celebrativo. “Convegno: cultura, volano di sviluppo locale”, questa la legenda dell’annullo: la presentazione del libro vuole essere infatti una iniziativa ad ampio respiro culturale per contribuire allo sviluppo locale del territorio in un contesto di dialogo e di conoscenza tra i segmenti della cultura, della giurisprudenza, della comunicazione della spiritualità e dell’arte. Per la marcatura dell’annullo, che consentirà di mantenere un duraturo ricordo dell’evento, Poste Italiane ha appositamente allestito presso il Giardino del Palazzo Ducale in Via Roma, sede della presentazione, un servizio filatelico a carattere temporaneo, attivo dalle ore 16.00 alle 20.00 e a disposizione dei convenuti, dei cittadini e degli appassionati collezionisti filatelici.