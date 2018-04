L’importanza del latte e della sua filiera, parte il programma “Latte nelle scuole”

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con le Camere di Commercio, ha avviato una collaborazione istituzionale finalizzata a realizzare il Programma “Latte nelle scuole”.

Il Programma, finanziato dall’Unione Europea, coinvolgerà circa 417.000 alunni principalmente di età compresa tra sei e dieci anni, anche con distribuzione di prodotti nelle scuole.

Obiettivo del Programma, promuovere un percorso di corretta educazione alimentare e allo stesso tempo di favorire il rilancio del consumo dei prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini e delle loro famiglie.

L’iniziativa, avviata già negli scorsi anni, riveste un ruolo di rilevante importanza economica e sociale, con l’obiettivo, tra l’altro, di fronteggiare il notevole calo della domanda che sta colpendo la filiera lattiero-casearia, una delle più importanti filiere del nostro paese, con conseguenze fortemente negative per le imprese e per i lavoratori dell’agricoltura, dell’industria e del commercio.

Elemento di innovazione, per l’anno 2018, è proprio il coinvolgimento delle Camere di Commercio, la cui presenza ha permesso di rafforzare la partecipazione del mondo produttivo a livello locale.

Due gli eventi organizzati dalla Camera di Commercio del Molise.

Primo appuntamento, domani 18 aprile p.v. alle ore 15:30 presso la Sala Convegni della CCIAA del Molise in Piazza della Vittoria 1, con il Convegno “L’importanza del latte e della sua filiera”, per avviare un percorso di sensibilizzazione al corretto consumo di latte e prodotti derivati, dando corrette informazioni – in base ad evidenze scientifiche – sulla sua importanza, sia per la salute personale sia per l’economia locale.

Si parlerà degli aspetti nutrizionali e salutistici, del rilievo economico-sociale della filiera lattiero-casearia, delle produzioni del territorio e del consumo del latte e dei suoi derivati.

Coinvolte istituzioni locali e scolastiche, associazioni di settore, imprese della filiera lattiero-casearia, associazioni di consumatori, famiglie, nutrizionisti e dietisti.

Tre produttori locali parleranno di “Lavoro, tradizione e innovazione per la valorizzazione del settore”. Interverranno inoltre il Dott. Milone, per la Regione Molise, sul tema del valore della filiera del territorio e la Prof.ssa Iannaccone, per l’Ufficio Scolastico regione Molise, che evidenzierà l’importanza dell’educazione alimentare nella scuola.

L’utilizzo del latte e derivati nell’alimentazione, cuore del convegno, sarà illustrato dal Prof. Gianfranco Panfili, professore ordinario di Scienze e tecnologie alimentare dell’ Università degli studi del Molise.

In chiusura, interventi da parte di associazioni, imprese e consumatori presenti in sala.

Tutte le informazioni, l’invito e il programma sono disponibili sul sito istituzionale e sui profili Facebook e Twitter della Camera di commercio del Molise.