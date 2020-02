Linea telefonica Covid-19, attivati dall’Asrem i numeri 0874-313000 e 0874-409000

CAMPOBASSO – Nel corso dell’odierna riunione dell’Unità di crisi aziendale, composta dal commissario straordinario e dai responsabili dello staff della Direzione strategica dell’Asrem, si è proceduto, tra l’altro, all’attivazione di una linea telefonica aziendale dedicata all’emergenza Coronavirus Covid-19, anche al fine di evitare accessi inappropriati al Pronto soccorso.

I numeri 0874-313000 e 0874-409000, a cui risponde personale medico, sono operativi dalle 8.00 alle 24.00 e sono dedicati alle segnalazioni e/o alle richieste di informazioni degli utenti di rientro in Molise, che abbiano soggiornato nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni.

L’Azienda fa appello al senso di responsabilità della popolazione auspicando un uso consapevole e appropriato della linea dedicata, analogamente a quella del 118, quest’ultima da utilizzare esclusivamente per le richieste di soccorso sanitario.

Si ricorda, comunque, che per ricevere informazioni i cittadini possono rivolgersi anche al Numero verde 1500, attivo 24 ore su 24, istituito dal Ministero della Salute.