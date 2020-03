L’infermiera Sciullo agli anziani: «Restate a casa, vado io farvi la spesa o in farmacia»

AGNONE – «Comunico a tutti, nell’ambito di Agnone, che sono a disposizione nel mio tempo libero, come volontaria, per chiunque abbia necessità di spesa, farmaci ecc. Il mio numero è: 3280928208. Siamo una comunità e lo dimostriamo con il nostro impegno sociale».

Enrica Sciullo, professione infermiera, portavoce del movimento “Il cittadino c’è“, da anni in trincea per la difesa dell’ospedale cittadino, si rende disponibile, in queste ore di emergenza sanitaria nazionale, per svolgere opere di solidarietà nei confronti di persone anziane o bisognose. Le raccomandazione delle autorità sono infatti molto chiare: bisogna cercare di limitare le uscite e soprattutto non bisogna frequentare luoghi affollati come potrebbero essere ad esempio i supermercati della grande distribuzione. Una persona anziana, magari con patologie già in atto, rischia molto più degli altri di avere problemi in seguito all’eventuale contagio da Covid19. Proprio al fine di limitare al minimo l’esposizione al contagio degli anziani e malati, l’infermiera Sciullo si rende disponibile per andare a fare la spesa o per recarsi in farmacia. E proprio la Sciullo, da infermiera, raccomanda che in caso di febbre, tosse, mal di gola e sintomi gastrointestinale «non bisogna andare dal medico di guardia, né al Pronto soccorso, né dal medico di famiglia, ma bisogna semplicemente contattare telefonicamente il personale medico oppure i numeri 0874409000 o 0874313000» e seguire le istruzioni.«Previeni il contagio con le dieci semplici regole del ministero della Salute. Facciamo al differenza, stiamo a casa, fermiamo il virus» chiude la leader de “Il Cittadino c’è”.

Francesco Bottone