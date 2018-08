L’ispezione con il “by bridge” conferma: i viadotti Verrino e Sente hanno bisogno di manutenzione

BELMONTE DEL SANNIO – «Tutto confermato: i viadotti in Alto Molise non destano preoccupazioni immediate, ma la manutenzione necessità su entrambi altrimenti nei prossimi anni la situazione potrebbe precipitare».

Così Mike Matticoli, consigliere provinciale di Isernia delegato alla Viabilità, a commento delle verifiche condotte ieri sul viadotto “Verrino” e sul grande ponte sul Sente che collega l’Alto Molise con l’Alto Vastese.

L’Anas ha messo a disposizione della Provincia la piattaforma by bridge, che permette di ispezionare le strutture praticamente sospesi nel vuoto al di fuori della sede stradale. Si tratta ovviamente di analisi e controlli visivi, effettuati senza particolari apparecchiature, che tuttavia sono ritenute sufficienti dai tecnici.

In sostanza dai controlli di ieri non sono emerse grosse novità, le due strutture, come ricordato dallo stesso consigliere Matticoli giorni fa, non hanno subito particolari danni dal terremoto, ma necessitano ovviamente di manutenzione.

«In particolare sul Verrino occorre rifare l’impermeabilizzazione e i discendenti laterali vanno potenziati ed allungati. – conferma il consigliere provinciale – Per il Sente va messo in sicurezza il famoso pilone».

Il “famoso pilone” è quello interessato già da anni ad un movimento di rotazione. La Provincia di Isernia non ha la disponibilità economica per la manutenzione della imponente struttura. Da qui l’idea di far passare il mega ponte sotto la gestione Anas.

«Dal 2014 stiamo lavorando sulla questione, – spiega il consigliere Matticoli – L’ultima assemblea dei sindaci di Isernia ha rafforzato il lavoro fatto da me e dal vice presidente Carrino, approvando una delibera da inviare ad Anas e Ministero per riaprire il tavolo. La soluzione più immediata sarebbe comunque quella di rifinanziare le Provincie oppure quantomeno finanziare i progetti già da tempo presentati per la messa in sicurezza dei due viadotti».

