L’Italia dei paesi fantasma: come trasformare lo spopolamento in una opportunità

C’è un’Italia minore per dimensioni, che lotta invano per non sparire. A salvare questo piccolo mondo «non sarà il reddito di cittadinanza», concordano più sindaci, ma «iniziative, per richiamare altri abitanti sui monti e nelle campagne: case abbandonate messe a disposizione, incentivi fiscali per aziende e nuovi residenti, tassazione ridotta, esenzioni. In una parola «trasformare i limiti, come l’isolamento, in opportunità per turisti e nuovi abitanti».

E in un articolo di oggi su “Il Sole 24 Ore”, la giornalista Raffaella Calandra cita l’esempio di Castel del Giudice:

“Le alternative per resistere ed invertire la tendenza demografica sono o «creare lavoro, o dare incentivi per venire», come quelli inseriti nella legge di Bilancio per i comuni del Mezzogiorno. Per Castel Del Giudice, in Molise, invece il punto di ripartenza è stata la riqualificazione, con un progetto di crowfunding, di un vecchio edificio scolastico, ormai inutilizzato per mancanza di bambini e trasformato in casa di riposo, che «ha dato lavoro a 22 dipendenti in modo stabile», spiega il sindaco, Lino Gentile“.

