Gli uomini delle Volanti della Polizia di Campobasso intervenivano nel centro storico di Ferrazzano per una lite in famiglia; qui identificavano un uomo straniero che aveva appena avuto un litigio con la moglie convivente, anche lei straniera, durante il quale l’uomo aveva rotto piatti e bicchieri, intimorendo la consorte. Dopo i primi accertamenti l’U.P.G.S.P. segnalava all’A.G. di Campobasso lo straniero, indagandolo per lo specifico reato di maltrattamenti in famiglia.