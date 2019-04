Lite nel locale notturno e al Pronto soccorso, Polizia costretta ad intervenire

Personale della Squadra Volante, la scorsa notte, è intervenuto presso un noto locale notturno di Campobasso dove alcuni giovani, in seguito ad una discussione, erano venuti alle “mani”. Sedata la lite, gli agenti si sono adoperati anche presso il locale Pronto Soccorso, dove i giovani si erano recati per le cure del caso, al fine di evitare lo scoppio di una nuova lite. Al momento, presso la Questura di Campobasso sono in corso accertamenti per la precisa ricostruzione della vicenda, al fine di verificare eventuali responsabilità penali da parte delle persone coinvolte.