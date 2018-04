Litigano per lavori edili, titolare di un’impresa denunciato per minaccia

Denunciato per minaccia un cittadino italiano di anni 50, titolare di un’impresa edile che a seguito di alcuni lavori svolti su commissione di un cittadino isernino, lo ha minacciato in più occasioni alla presenza anche di terze persone in quanto quest’ultimo al termine dell’opera ha lamentato l’inadeguatezza di alcune attività rispetto a quanto pattuito all’inizio dell’opera. A seguito della denuncia della vittima, gli operatori della Squadra Mobile dopo aver raccolto numerose testimonianze hanno deferito in stato di libertà il predetto per il reato di cui all’art. 612 c.p.