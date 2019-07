Con lo scooter contro un cinghiale: sedicenne abruzzese in prognosi riservata

(ANSA) – CHIETI, 30 LUG – Un ragazzo di 17 anni, e una ragazza di 16, sono rimasti feriti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto lungo la ss 16 a Ortona (Chieti).

L’incidente, secondo quanto si è appreso, è stato provocato dall’attraversamento di un cinghiale, ma al momento non si hanno particolari sulla dinamica. I due erano a bordo di un ciclomotore 50: la ragazza è ricoverata in prognosi riservata al policlinico di Chieti dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico, il ragazzo è ricoverato nel nosocomio teatino con una prognosi di 21 giorni. I due sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale.

foto di repertorio