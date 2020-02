«L’occhio di Dio all’orizzonte»: nuova webcam on line sul “tetto” dell’Alto Vastese

SCHIAVI DI ABRUZZO – «L’occhio di Dio all’orizzonte…». O meglio l’occhio di Dio puntato sull’orizzonte, un orizzonte che spazia ormai quasi a 360 gradi grazie alla tecnologia, dalle isole Tremiti al Gargano, virando poi verso le Mainarde e la madre Majella.

Lungi dal voler essere irriverenti nei confronti del poeta soldato originario di Schiavi di Abruzzo e soprattutto senza voler essere blasfemi nei confronti dell’Onnipotente, si potrebbe parafrasare quel verso poetico di Auro d’Alba, «… scopri l’occhio di Dio all’orizzonte» appunto, per descrivere l’installazione di una nuova webcam, la terza, sul “tetto” dell’Alto Vastese.

Giampaolo Di Biase, che di professione è agronomo e fa il ricercatore universitario, ma è appassionato di tecnologia, meteo e montagna, ha deciso, tempo fa, di installare la prima webcam paesaggistica a Schiavi di Abruzzo, in grado di trasmettere on line immagini panoramiche. A quel primo “occhio” tecnologico se ne è aggiunto un altro e in questi giorni addirittura un terzo. «Grazie a due sponsor importanti come la testata giornalistica l’Eco dell’Alto Molise e Vastese e il Campo di Tiro Auro d’Alba abbiamo installato e messo on line la terza webcam di Schiavi. – spiega Giampaolo Di Biase – L’amico Antonello Pinnella, esperto di web, ha appena ultimato la messa on line della nuova webcam che punta a Sud Est, quindi sull’Adriatico e sul Basso Molise, fono a risalire verso l’entroterra molisano, Trivento, Campobasso e addirittura il Gargano. Questa terza webcam, insieme a quella installata grazie al contributo de “L’Emporio del Gusto” di Laura Lamano, consente di avere in tempo reale una visuale continua, senza soluzione di continuità, di 180 gradi, sul versante Sud-Est. Grazie agli sponsor e buona visione».

Antonio Rosica

LE IMMAGINI IN TEMPO REALE QUI