LOTTO ZERO Isernia-Castel di Sangro, Federico: ” Progetto assurdo, il Governo dirà no”.

L’onorevole Antonio Federico boccia il collegamento stradale denominato “lotto zero”.

“Giorni fa il Governatore Toma ha rilanciato la realizzazione del “Lotto 0”, una lingua d’asfalto di 5,4 km che dovrebbe unire la SS 17 con la Isernia-Castel di Sangro all’altezza del bivio di Miranda. – spiega il parlamentare del M5s – Una strada che danneggerebbe le sorgenti del fiume Sordo che alimentano l’acquedotto di Isernia da millenni. Una strada da 130 milioni di euro, quasi 25 milioni per chilometro, fatta di viadotti e gallerie. Negli anni scorsi, in Consiglio regionale, ho presentato interrogazioni, ho partecipato ad incontri pubblici e a tavoli tecnici e ogni volta ho sottolineato l’assurdità di un’opera del genere, per i costi eccessivi, per l’impatto ambientale e per la sovrastima del traffico veicolare. Sicuramente è importante un bypass cittadino da discutere in maniera partecipata, ma un progetto del genere non è accettabile. Ho quindi scritto ai vertici Anas per avere aggiornamenti. Il “Lotto 0”, infatti, è da tempo nei Contratti di Programma che l’ente stradale presenta ad ogni nuovo ciclo di programmazione, ma ad oggi dei 130 milioni di euro necessari per realizzarlo, sono stati finanziati solo 1,5 milioni per costi di progettazione (sui quali peraltro sono fioccate anche denunce ed esposti) a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione. In pratica Anas continua a ritenere il “Lotto 0″ un’opera strategica, secondo me invece non solo non è strategica ma è anche dannosa. Sono convinto di poter affermare che con queste ragioni il Governo del Cambiamento non sosterrà mai quest’opera”.