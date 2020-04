Lutto ad Agnone: scomparso l’ex dirigente della Regione Molise, Emidio Mastronardi

AGNONE. Lutto ad Agnone, all’età di 68 anni è scomparso l’agronomo, Emidio Vittorio Mastronardi. Dirigente della Comunità Montana ‘Alto Molise’ nei primi anni ’80, consigliere comunale a Palazzo ‘San Francesco’, Mastronardi ha poi ricoperto per lungo tempo la carica di direttore generale dell’Arsiam, l’Agenzia regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’agricoltura. Professionista serio, esperto, capace, amante della natura e appassionato di calcio, è stato sempre impegnato in prima linea per la valorizzazione forestale e quella più in generale della montagna molisana. Ai familiari le condoglianze più sentite dalla redazione de l’Eco online. (foto Calabrese)