Lutto Gabriele e pochi volontari, la Pro loco di Castelguidone annulla tutti gli eventi estivi

CASTELGUIDONE – Una lettera aperta alla cittadinanza per informare che la Pro loco di Castelguidone non organizzerà eventi per l’estate.

La presidente del sodalizio, Anna Sputore, ha siglato una nota informativa con la quale spiega le ragioni che hanno indotto ad «annullare gli ormai consolidati eventi estivi per il 2019».

«L’organizzazione di ogni singola manifestazione richiede energia, tempo, dedizione e volontà, ma soprattutto forza lavoro. – spiega la presidente – Tante persone dedicano il loro tempo sacrificando ferie e riposo, prodigandosi affinché, almeno in estate, il paese sia vivo e gioioso per chi vi risiede e per chi sceglie di passarvi le vacanze. Purtroppo quest’ano abbiamo avuto più difficoltà del consueto: la mia parziale assenza legata ad un problema familiare, la prematura e inaspettata scomparsa di Gabriele (il papà della calciatrice nazionale Daniela Sabatino, ndr) che ha colpito il cuore di tutti, sono le prime cause scatenanti le nostre riflessioni, ciò che ha portato però alla decisione definitiva è stata la mancanza di nuova forza lavoro, cosicché, dopo attenta e ponderata valutazione, non trovando valide alternative, a malincuore, abbiamo deciso l’annullamento degli eventi da noi organizzati, Confidiamo nella vostra comprensione, ci auguriamo che già dal prossimo anno, magari con nuove iscrizioni e maggiore partecipazione, le nostre tradizioni possano continuare e vivere».