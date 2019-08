Lutto, nel pomeriggio l’ultimo saluto a Paride Bonavolta

AGNONE. Venerdì mattina, nell’ospedale di Isernia, si è spento Paride Bonavolta, primo ideatore e primo presidente della Fondazione “Per l’Atene del Sannio” da lui fortemente voluta per amore della sua città. Molti gli amici – oltre naturalmente al presidente, ai consiglieri e ai soci tutti della Fondazione – sono rimasti profondamente colpiti dal triste evento, ricordando il suo appassionato impegno per la valorizzazione della storia di Agnone e della sua relativa promozione attraverso l’ideazione di una serie di attività culturali ad ampio respiro. Oggi l’augurio è quello che i suoi intenti vengano proseguiti dalla Fondazione per i suoi nobili intenti.

L’ultimo saluto a Paride, verrà dato questo pomeriggio (lunedì 26 agosto) alle ore 17,00 nella Chiesa di Sant’Antonio Abate.