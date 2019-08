Lutto a Villacanale, è volato in cielo Angelomaria Di Menna

Lutto a Villacanale di Agnone. Questa mattina è venuto a mancare Angelomaria Di Menna. Sessantacinque anni, operatore socio sanitario in pensione della Casa famiglia “La Conca”, Angelomaria, laureato in Agraria, era un grande esperto di funghi. Una passione che venti anni fa lo spinse a ideare e fondare il Gama, Gruppo amatoriale micologico altomolise. Innumerevoli gli eventi e mostre organizzati in tutti i paesi della comunità Montana dove con professionalità, passione e dovizia di particolari spiegava le peculiarità delle numerose specie presenti sul territorio e non. Più volte consigliere e vice presidente dell’Associazione culturale “Nuova Villacanale”, Angioletto, come lo chiamavano gli amici, era considerato da tutti una persona umile e sempre disponibile. Alla moglie Caterina, al figlio Rinaldo e alla sorella Severina, le condoglianze della redazione de l’Eco online di cui era un grande amico. I funerali si svolgeranno domani, sabato 17 agosto, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Villacanale a partire dalle ore 17.