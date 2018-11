Madonna delle Grazie, Agnone celebra il “Piccolo Natale”

Agnone celebra il “Piccolo Natale”. L’appuntamento è per questa mattina in occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie. Una data, quella del 21 novembre, molto sentita dai fedeli agnonesi che si ritroveranno alle ore 6,00 del mattino nella chiesa madre di San Marco Evangelista.

In passato la festività rappresentava il momento in cui gli artigiani del posto si mettevano in viaggio per vendere le loro merci nei paesi e regioni limitrofe e per questo chiedevano una benedizione speciale alla Madonna. Ad officiare la santa liturgia don Alessandro Di Sabato che si congederà da parroco di San Marco e San Biase per sopraggiunti limiti di età. La messa, come tradizione vuole, sarà accompagnata dalle splendide note della Pastorale di Luigi Gamberale. Al termine della celebrazione eucaristica altra usanza vuole di consumare cioccolata calda (a base di cacao, caffè e cannella) e i “rafaiuli” classici biscotti al latte. Inoltre la data del 21 novembre segna l’inizio del confezionamento di ostie e pizzelle, dolci tipicamente agnonesi. In serata atteso l’arrivo del vescovo di Trivento, Claudio Palumbo che con sé porterà importanti novità in merito l’arrivo in città di nuovi sacerdoti dell’ordine dei caracciolini.