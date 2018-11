Madonna delle Grazie, il “Piccolo Natale” festeggiato anche a Roma

ROMA. Anche gli agnonesi residenti nella Capitale hanno voluto festeggiare la Madonna delle Grazie che cade il 21 di novembre. E’ così che questa mattina alle prime luci dell’alba, la chiesa di San Vito, nel quartiere Esquilino, a due passi da Santa Maria Maggiore, è stata letteralmente presa d’assalto da studenti, lavoratori, pensionati con dna altomolisano.

Tra i presenti anche il colonnello dei carabinieri Luigi Cortellessa da sempre legato ad Agnone dove iniziò la sua carriera da ufficiale dell’Arma e il vice questore di Polizia, Maria Pia Marinelli, originaria di Agnone. Tra i banchi della chiesa seduta anche la 97enne, portati splendidamente, Dina Cacciavillani, zia della preside Maria di Loreto Barrassi.

La santa liturgia, accompagnata dalle dolci note della “Pastorale” di Luigi Gamberale, è stata officiata da don Gino Di Ciocco e don Gennaro Cicchese. L’appuntamento capitolino del 21 novembre si rinnova da qualche anno fortemente voluto ed organizzato dagli emigranti agnonesi che per nessuna ragione dimenticano la terra natia. A fine celebrazione non poteva mancare l’aspetto culinario con la classica cioccolata e raffaiuoli. L’appuntamento è per l’anno prossimo.