Magazzini Caritas di Agnone vuoti, l’appello di don Alberto Conti

AGNONE – Pubblichiamo, di seguito, l’appello del direttore diocesano della Caritas, don Alberto Conti, rivolto a tutti i fedeli della diocesi di Trivento.

Carissimi, il periodo estivo è sempre critico per i magazzini dei Centri di Ascolto di Trivento ed Agnone. Ogni anno in questo tempo si presenta la necessità di procurare gli alimenti da destinare alle famiglie della nostra Diocesi che assistiamo e che aiutiamo ad affrontare la crisi economica.

Per questi motivi chiediamo a voi e alle vostre comunità parrocchiali di “aiutarci ad aiutarli” attraverso la campagna di solidarietà alimentare da fare durante i mesi di agosto e settembre. Per questo ogni comunità parrocchiale può organizzare la propria raccolta di prodotti alimentari e di igiene personale.

Alcuni consigli utili:

· Comunicate ai fedeli che intendono aiutarci le tipologie di alimenti di cui abbiamo bisogno e quelle che non possiamo accettare;

· Man mano che arrivano i prodotti sarà necessario dividerli per categorie (es. pasta, biscotti, scatolame, …) e sistemarli in scatole di cartone non eccessivamente grandi, sulle quali riportare il contenuto ed il peso della scatola (max 15 kg). Il materiale raccolto deve essere a lunga conservazione e per questo vi chiediamo di controllare le scadenze;

· Individuate alcuni volontari che possano occuparsi dell’organizzazione degli alimenti raccolti e che siano disponibili a trasferirli presso i magazzini dei Centri di Ascolto di Trivento (aperto tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30) ed Agnone (aperto solo il mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.00).

Elenco dei prodotti richiesti:

– PRODOTTI ALIMENTARI: latte a lunga conservazione, pasta, biscotti secchi, caffè, succhi di frutta, marmellata, zucchero, conserve di pomodoro, tonno e carne in scatola, legumi secchi e in scatola, riso, olio d’oliva e di semi, farina, sale.

– PRODOTTI PER L’INFANZIA: pastina, biscotti, omogeneizzati di frutta e carne, prodotti per l’igiene dei bambini.

– PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E PER LA CURA DELLA CASA.

NON SARA’ POSSIBILE IN ALCUN MODO ACCETTARE PRODOTTI LAVORATI IN CASA, UOVA, ALIMENTI FRESCHI, PANE, SNACK, BEVANDE ALCOLICHE E GASSATE.

Grazie per quanto farete per i vostri fratelli.

don Alberto Conti