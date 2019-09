Maiella, dopo anni di immobilismo via ai lavori del marciapiedi

AGNONE. Sono iniziati questa mattina le opere di rifacimento del marciapiede di via Salvo d’Acquisto di fronte il plesso scolastico di Maiella. L’affidamento dei lavori, pari a circa 60mila euro, è andato ad una ditta edile (Di Domenica) di Castiglione Messer Marino. A loro il compito di mettere fine alla querelle che da anni vede i residenti lamentarsi per le innumerevoli infiltrazioni di acqua piovana provocate dalle basole in pietra del marciapiedi. La consegna dei lavori, meteo permettendo, è prevista entro una trentina e tra le altre cose prevede il ripristino del tappetino d’asfalto lungo via Salvo d’Acquisto, nonché la realizzazione di una rampa per disabili che servirà un nucleo di abitazioni sottostante la strada.